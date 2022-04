La modella e attrice Madalina Ghenea è impegnata sul set con le riprese del film Deep Fear. Sui social, gli scatti sono bollenti…

Curve pericolose quelle mostrate da Madalina Ghenea sui social. La modella e attrice è impegnata in queste ore sul set del film ‘Deep Fear’ e ha pubblicato qualche foto direttamente dal luogo delle riprese, precisamente da Malta. Ad attirare l’attenzione, il suo fisico perfetto e le sue curve bollenti.

Madalina Ghenea, scatti bollenti sul set

Madalina Ghenea

Impegnata nelle riprese di ‘Deep Fear’, un survival thriller, con la regia di Marcus Adams, Madalina Ghenea ha mostrato qualche piccola anticipazione di ciò che il pubblico tra qualche mese potrà ammirare. La donna sarà protagonista alle prese con il mare e i suoi abitanti e a quanto pare anche gli squali. Intanto, sui social, una serie di foto molto sensuali accompagnate anche da un messaggio per i fan.

“È stata l’esperienza più difficile della mia vita ma anche la più emozionante, sono state sette settimane molto lunghe e intense nelle quali ho scoperto una parte dì me stessa che non credevo esistesse”, ha esordito Madalna Ghenea. “Purtroppo il clima non è stato dalla nostra parte e quindi, oltre alle 12/13 ore al giorno dì lavoro, il freddo soprattutto quello percepito in acqua, ha reso tutto più arduo. Mancano ancora tanti mesi dì lavoro ma non vedo l’ora che il progetto sia ultimato per potervelo mostrare”.

Per il momento non resta che attendere l’uscita del film. Per ora, come anticipo, i tanti appassionati e fan della Ghenea possono godersi lo spettacolo delle sue foto.

Di seguito il post Instagram della modella e attrice:

