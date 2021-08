Il sergente che accorse al Pont de L’Alma dove morì Lady Diana ha rivelato quali sarebbero state le ultime parole della principessa.

Quando arrivarono i soccorsi al Pont de l’Alma di Parigi dove Lady Diana e Dodi Al-Fayed persero la vita il 31 agosto 1997, la principessa triste era ancora viva. Il sergente che per primo accorse sul posto, Xavier Gourmelon, ha confessato al Daily Mail quale sarebbero state le ultime parole di Lady Diana prima di morire tragicamente a soli 36 anni. “Diana si muoveva e parlava”, ha confessato Gourmelon, e ancora “Ha parlato in inglese e ha detto: ‘Oh mio Dio, cosa è successo?’ Potevo capirlo, quindi ho cercato di calmarla. Le ho tenuto la mano”.

Lady Diana

Lady Diana: le ultime parole

Sono trascorsi 24 anni dalla tragica scomparsa di Lady D, all’epoca legata sentimentalmente all’imprenditore Dodi Al Fayed. Nello schianto al Pont de l’Alma di Parigi – dove l’auto dei due era inseguita da alcuni paparazzi – hanno perso la vita entrambi insieme all’autista Henri Paul. L’unico a sopravvivere fu Trevor Rees-Jones, guardia del corpo di Dodi. All’arrivo dei soccorsi Diana era ancora viva e fu trasportata d’urgenza in ospedale. Il chirurgo che cercò di salvare la principessa ha svelato quali sarebbero state le cause del decesso, purtroppo inevitabile a causa delle gravi ferite da lei riportate.

La reazione della famiglia Reale

All’epoca Diana si era separata ufficialmente dal Principe Carlo e non era più un membro effettivo della famiglia Reale. Fece molto discutere il comportamento della Regina e del resto della Royal Family difronte alla scomparsa della principessa triste e alla fine, su consiglio dell’allora primo ministro Tony Blair, la Regina acconsentì ad una cerimonia funebre pubblica per l’ex nuora, madre dei suoi due nipoti, Harry e William. La Regina tenne anche un commosso ricordo difronte alla Nazione per celebrare la scomparsa di Lady D prima del funerale.