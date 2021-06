Il medico che provò a salvare la vita a Lady Diana ha raccontato alcuni dettagli inediti di quella maledetta notte del 31 agosto 1997.

La scomparsa di Lady Diana dopo un tragico incidente al Ponte de l’Alma di Parigi lasciò il mondo sotto shock e oggi, a 24 anni dalla prematura morte della principessa triste, il medico che per primo tentò di salvarle la vita durante il suo arrivo in ospedale ha raccontato alcuni dettagli inediti su quella tragica notte del 31 agosto.

“Avevo cominciato alle 8 di mattina ed ero ancora di turno dopo mezzanotte: era stata una giornata abbastanza tranquilla. Riposavo quando improvvisamente vengo chiamato dall’anestesista Bruno Riou, che mi dice di correre al pronto soccorso. Non mi disse che c’era Lady Diana, ma solo che c’era stato un grave incidente che aveva coinvolto una giovane donna”, ha raccontato l’uomo – di nome Monsef Dahman – al Daily Mail.

Lady Diana

Lady Diana: il tragico incidente

Il medico Monsef Dahman ha raccontato alcuni dettagli inediti della tragica notte in cui morì Lady Diana, all’epoca 36enne, dopo un terribile incidente nel Ponte de l’Alma di Parigi. L’uomo ha dichiarato che all’inizio non gli fu svelata l’identità della donna in fin di vita che si trovava di fronte:

“C’è voluto solo un momento per rendere chiaro il motivo di tutta quella frenesia. Per qualsiasi chirurgo, è molto importante provare a salvare una donna giovane in quelle condizioni. Ma sicuramente lo è ancora di più se è una principessa”, ha confessato al Daily Mail, e ancora: “Abbiamo fatto tutto il possibile per questa giovane donna. Quando si lavora in queste condizioni non ti accorgi del tempo che passa (…) Il pensiero di aver perso una persona importante a cui tenevi, ti segna per tutta la vita. Quando è una principessa e segui il suo funerale insieme a miliardi di altre persone, e hai cercato di salvarla, questo ovviamente ti segna. Ti segna per tutta la vita”.

I funerali

Il lutto per la scomparsa di Lady D fu molto sentito in tutto il mondo e anche da parte dei membri della famiglia Reale (nonostante gli scandali dovuti al divorzio tra Diana e il Principe Carlo). I due figli della Principessa, William ed Harry, furono lodati per il grande contegno mostrato durante i funerali della madre, nonostante entrambi fossero ancora poco più che bambini.