Dopo la bufera scatenata dall’intervista di Oprah Winfrey a Harry e Meghan, il Principe William ha deciso di replicare pubblicamente.

L’intervista scandalo di Harry e Meghan per la CBS ha scatenato una vera e propria bufera contro la famiglia Reale che, finora, ha cercato di liquidare la vicenda con un breve (e conciliatorio) comunicato stampa. Il Principe William, fratello di Harry, ha invece preferito replicare durante la visita in una scuola a East London (come riporta la Stampa): “Non siamo assolutamente una famiglia razzista”, ha dichiarato il Principe, aggiungendo anche che avrebbe parlato al più presto con suo fratello.

Il Principe William replica alle accuse

Nella loro controversa intervista per la CBS Harry e Meghan hanno gettato pesanti ombre sulla monarchia britannica: l’ex duchessa del Sussex ha affermato di aver pensato al suicidio e di non aver ricevuto alcun supporto dalla famiglia Reale nonostante i continui attacchi mediatici nei suoi confronti. Per finire ha anche aggiunto che ci sarebbe stata “preoccupazione” per il colore della pelle del suo primogenito, Archie Harrison, che il 6 maggio compirà un anno.

Principe William

William ha replicato pubblicamente negando le accuse dei due cognati e ha affermato di essere intenzionato a parlare privatamente con suo fratello. Tra i due, per loro stessa ammissione, i rapporti non sarebbero stati sempre semplici.

Il comunicato di Buckingham Palace

William è stato finora l’unico membro di Buckingham Palace a rispondere personalmente alle accuse lanciate da Harry e Meghan nell’intervista di Oprah. Nei giorni scorsi Buckingham Palace aveva rilasciato un breve comunicato a nome della Regina Elisabetta dove si manifestata l’intenzione di chiarire “privatamente” il dissidio familiare:

“L’intera famiglia è rattristata dall’apprendere in pieno quanto difficili siano stati per Harry e Meghan gli ultimi anni. Le questioni sollevate, in particolare quella della razza, sono preoccupanti”, era scritto nel comunicato, dove ancora una volta la famiglia Reale ribadiva l’affetto nei confronti di Harry, Meghan e il piccolo Archie.