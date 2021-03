Guendalina Tavassi ufficializza sui social la rottura con suo marito Umberto D’Aponte, ecco le parole della ex gieffina e la reazione di lui.

Sposati dal 2013 e con due stupendi figli, Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte non stanno di certo vivendo uno dei loro momenti migliori, anzi. Fra i due la rottura sembrerebbe essere ormai definitiva ma se da una parte abbiamo visto l’ex gieffina che, attraverso il suo profilo Instagram, ha serenamente parlato della fine del suo legame dall’altra parte, abbiamo anche visto Umberto che sempre via social, ha dichiarato di avere ben altre intenzioni con la showgirl romana. Ecco nei dettagli quello che è successo.

Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte matrimonio al capolinea

“Vi chiedo solo di evitare di scrivere ed insinuare su situazioni inesistenti” – scrive Guendalina Tavassi tramite alcune storie sul suo account Instagram ed aggiunge “Vi chiedo di avere un minimo di tatto e sensibilità su questa vicenda, vorrei solo serenità per i miei figli e per la mia famiglia. Umberto è il padre dei miei figli, la persona più importante della nostra vita, ci vogliamo un bene smisurato e viviamo in armonia per l’amore dei nostri bambini”.



Con poche e chiare frasi Guendalina Tavassi ufficializza così la fine del suo matrimonio e rivela anche che con Umberto “Siamo separati in casa da mesi e che questo fatto sia rimasto privato finora è la prova del raggiunto equilibrio familiare, un sentimento può mutare nella forma ma rimanere buono nella sostanza, soprattutto quando ci sono di mezzo i figli”.

Umberto D’Aponte: “Innamoratissimo di Guendalina”

E pensare che solamente poche settimane fa in occasione della festa degli innamorati, la coppia aveva condiviso in rete un romantico scatto e dove lo stesso Umberto aveva dedicato a Guendalina una romantica dedica ma proprio lui adesso tramite Instagram ha chiarito che quella foto per lui è ancora vera. L’uomo si è infatti dichiarato “Innamoratissimo di Guendalina!!! Poi è normale che abbiamo dei periodi in cui non stiamo bene, periodi in cui siamo separati, come può capitare a tutte le coppie”. Umberto sembrerebbe avere le idee molto chiare ed anche affermato che: “Farà di tutto pur di riconquistarla”.