A causa di un contatto con una persona positiva al Coronavirus l’appuntamento con Domenica In per domenica 14 marzo potrebbe essere sospeso.

Nella puntata del 7 marzo Domenica In è stato interamente dedicato al Festival di Sanremo e purtroppo, proprio in quell’occasione, i membri dello staff del programma sarebbero entrati in contatto con una persona risultata poi positiva al Coronavirus, ovvero il conduttore Pino Strabioli (a sua volta entrato in contatto con Gigi Marzullo, anche lui positivo). Nonostante Mara Venier e il suo team siano stati sottoposti ai test previsti previsti per escludere un contagio, la puntata di Domenica In del 14 marzo potrebbe saltare.

Domenica In salta a causa del Covid

Il contatto avuto tra Pino Strabioli e il gruppo di lavoro di Domenica In potrebbe mettere a repentaglio la messa in onda della puntata di domenica 14 marzo. Il conduttore infatti era atteso alla puntata dello show di Mara Venier nello speciale dedicato a Sanremo del 7 marzo.

Mara Venier

Proprio durante quelle ore Strabioli aveva saputo che Marzullo – con cui era entrato in contatto precedentemente – fosse risultato positivo al Coronavirus, e per questo aveva rinunciato a prendere parte al show.

Il conduttore purtroppo era già entrato in contatto con lo staff di Domenica In, che per questo durante questa settimana è stato sottoposto ai dovuti controlli per verificare che non ci fossero altri casi positivi alla malattia. Strabioli (così come Marzullo) è risultato positivo al tampone, ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. La decisione sull’eventuale sospensione dello show dovrà essere presa sabato 13 (come da protocollo) e pertanto fino ad allora non vi saranno conferme sull’ipotetico annullamento della puntata.

Lo sfogo di Mara Venier sui social

Sui social intanto Mara Venier ha postato un video dell’ultima puntata di Domenica In dedicata a Sanremo. Nel video si vedono la conduttrice ed alcuni protagonisti della kermesse ballare a ritmo di musica, ma nella didascalia al video la conduttrice si è abbandonata ad uno sfogo in merito all’emergenza sanitaria: “Voglia di ballare…chissà quando potremo ritornare alla nostra normalità. Sono stanca e stufa…un incubo”.