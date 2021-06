Un fan le ha chiesto una foto mentre era a cena e la cantante si infuria su Twitter: critiche e polemiche dai fan.

“Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto nulla per me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo“: questo il tweet polemico della cantante, postato dopo la richiesta di un fan di fare una foto mentre lei era a cena. In pochi minuti, si è innalzato un polverone di critiche da parte dei seguaci dell’artista.

Madame, tweet polemico dopo una foto richiesta da un fan

Un fan le ha chiesto di posare insieme per una foto, ma Madame non l’ha presa bene, in quanto era a cena e, in questi casi, come lei stessa ha sottolineato in un tweet postato in seguito, può essere disturbata solo da chi la “usa per la musica” e di evitare di farlo, qualora non si è fatto nulla di specifico per lei. Ecco il post, salvato da un utente di Twitter:

Ecco le parole della cantante: “Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto nulla per me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo”.

La rabbia e le critiche dei fan

Dopo aver pubblicato il post, su Madame sono piovute tante critiche e polemiche da parte dei fan che l’hanno esortata ad avere rispetto per coloro che la supportano e di avere in mente il fatto che il successo deriva proprio dai suoi seguaci. Un utente di Twitter ha detto: “Ho il cd e credo proprio sarà l’ultimo, quando cominciate a lanciare frecciatine al pubblico, che è quello che vi fa salire nelle classifiche, è segno che forse avete sbagliato mestiere“.

“Il modo in cui oggi sei Madame grazie a questa gente e domani potresti tornare ad essere solamente una scorbutica veneta di 19 anni…Sembra che tutto vi sia dovuto e che vi siate fatti da soli. Il problema è che senza la gente non sareste nessuno“, queste le parole di un altro utente.