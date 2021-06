Ritornata in tv, alla conduzione di Domenica In, dopo la disavventura medica, Mara Venier è scoppiata a piangere, ringraziando tutti per il supporto.

Dopo i recenti problemi di salute, Mara Venier è ritornata alla conduzione di Domenica In più forte che mai. Dopo l’ingresso in studio – nel quale è stata accolta con la canzone di Vasco Rossi, Eh già, la conduttrice ha ringraziato tutte le persone che l’hanno supportato nella sua disavventura medica e, al sorriso, ha alternato delle lacrime di commozione e, nel contempo, di felicità per essere riuscita a superare quel difficile momento.

Mara Venier

Mara Venier ritorna in studio e scoppia in lacrime

Mara Venier è tornata alla conduzione di Domenica In dopo i recenti problemi ai denti che l’hanno tenuta lontana dal lavoro. Come ha spiegato lei stessa sui social, le è stato messo un impianto in maniera errata che quasi le costava una paralisi permanente e totale. Quando è entrata in studio, per condurre la puntata del 20 giugno, zia Mara ha ringraziato tutte le persone che le hanno mandato massaggi di vicinanza e supporto e non è mandato il momento di commozione da parte della presentatrice veneziana che è scoppiata in lacrime. Ecco il video:

Lo sfogo liberatorio e le lacrime di Mara Venier a #DomenicaIn 💖🥺 pic.twitter.com/suPtTZhbM7 — Italia News (@italianews_h24) June 20, 2021

“Sono strafelice di essere qui questa domenica, di riprendere il mio posto, perché questo è il mio posto per questa domenica e anche per la prossima“. E aggiunge: “Voglio cominciare questa domenica ringraziando, facendo dei ringraziamenti a tutte le persone che mi hanno mandato tanti messaggi in questi giorni che non sono stati giorni facili per me. Grazie di cuore per i tanti, tanti messaggi che mi sono arrivati da persone che mi seguono su Instagram, da tutti gli amici, i colleghi“.

I problemi di salute della presentatrice

Come ricorderete, la presentatrice, qualche settimana fa, ha raccontato ai propri seguaci di aver vissuto momenti di grande sconforto, a causa di un impianto messo nel modo sbagliato, che quasi le procurava una paralisi totale e permanente. Momenti difficili, quelli vissuti da zia Mara che, però, non si è fatta abbattere dalle difficoltà che ha incontrato in quei giorni.

L’impianto dentale ha, infatti, innescato una lesione di un nervo che ha costretto la Venier a sottoporsi a un secondo intervento chirurgico che le ha provocato insonnia, difficoltà a nutrirsi e attacchi di panico. I legali della conduttrice veneta hanno annunciato che faranno causa al dentista al quale si è rivolta la propria assistita.