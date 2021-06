Mara Venier ha subito un’operazione ai denti, che non è andata come previsto. Gli adorati nipotini tentano di rincuorarla.

L’operazione ai denti per Mara Venier non è andata come previsto e salterà così anche il canonico appuntamento con Domenica In. La Zia della televisione italiana ha smesso di pubblicare post su Instagram. Ma ha in compenso da poco pubblicato una stories dove compare assieme ai nipoti, Giulio e Claudio, rispettivamente figli di Elisabetta e di Paolo. I fortuna che ci sono loro a consolarla!