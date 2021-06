Gianluca Tornese torna con la mente al periodo di Uomini e Donne. Durante l’esperienza nel dating show litigò furiosamente con Mariano.

Animi molto agitati a Uomini e Donne. Intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5, nella trasmissione condotta da Francesco Fredella, l’ex corteggiatore Gianluca Tornese ha rivelato di aver avuto in passato un duro scontro con il ‘collega’ Mariano Catanzaro. Entrambi puntavano la stessa tronista, Valentina Dallari, e qualche avance ha fatto saltare i nervi a entrambi. “Ho litigato in studio con Mariano, ci siamo quasi presi a botte e dietro le quinte abbiamo spaccato due telecamere”, ha dichiarato Gianluca, consapevole che lui e Mariano abbiano sbagliato poiché “certe cose non si fanno”. E alla fine chi ha riparato i danni? “Le ha pagate Maria, la redazione”,ha confessato l’ex volto di Uomini e Donne.