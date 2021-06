Sangiovanni, il secondo classificato dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, denuncia uno spiacevole episodio.

Disavventura per Sangiovanni. Ieri sera il secondo classificato di Amici ha denunciato quanto accadutogli tramite una storia su Instagram. Mentre stava passeggiando in totale tranquillità, uno sconosciuto ha tentato di deriderlo giudicandolo per come era vestito: “Passeggiavo per strada ieri sera e a un certo punto incrocio un tipo che mi guarda e fa: ‘Ma non ti vergogni?’ – ha raccontato il cantante -. Ero vestito di fucsia. Non lo dico perché sto male, non darò mai la soddisfazione di vedermi star male. E poi me ne frego abbastanza”.

Fonte foto: https://www.instagram.com/sangiovanni/

Sangiovanni ha colto l’occasione per ribadire il proprio dissenso contro qualunque forma di discriminazione. A quanto pare – ha esternato – non c’è ancora la giusta libertà di essere sé stessi e di amare chi si vuole, senza per questo venire attaccati.