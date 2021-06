Il cantante Omar Pedrini dovrà essere operato di nuovo per aneurisma dell’aorta. Lui stesso ha annunciato la vicenda via social.

In tanti si sono riversati sui canali social di Omar Pedrini che, nelle ultime ore, ha annunciato di doversi sottoporre ad un delicato intervento per aneurisma dell’aorta (motivo per cui era già stato operato due volte tempo addietro). Lo stesso Pedrini ha dato la notizia ai suoi fan, specificando che sarebbe arrivato in ospedale sulle proprie gambe: “In gergo tecnico ho un (fo***to) aneurisma aortico. Chi mi segue sa di cosa parlo, per cui mi spiace darvi questa notizia, ma voglio darvi anche un paio di buone nuove: essendo arrivato qui con le mie gambe e non in emergenza, i miei angeli potranno lavorare sicuramente meglio e se tutto andrà bene sarò più forte di prima. L’intervento sarà più semplice e quindi la degenza dovrebbe essere meno lunga”, ha scritto nel suo post.

Omar Pedrini operato per aneurisma aortico

Omar Pedrini dovrà essere operato per aneurisma aortico, patologia per cui lui stesso era già stato operato alcuni anni fa. Il problema si è ripresentato e purtroppo il cantautore dovrà mettere in stallo i suoi impegni di lavoro e sottoporsi ad un altro delicato intervento. Nelle ultime ore Pedrini è stato trasferito nel reparto di Cardiochirurgia del nosocomio di Bologna, dove sarà sottoposto ad un’operazione di chirurgia vascolare.

“Qualcuno diceva: un guerriero sa imparare ad amare il suo dolore. Questo è quanto. La mia volontà è di tornare sul palco quanto prima e riprendere il viaggio con la mia fantastica band, ma ora sarebbe stupido fare programmi o peggio annunci. Ci siamo salutati alla fine del 2019 col vento in poppa, ora dobbiamo essere pronti per volare senza vento. Intanto vi abbraccio forte, almeno da qui e mi raccomando, col pensiero tu, tu stammi accanto”, ha scritto nel suo post via social il cantante.

I messaggi di solidarietà e sostegno

In tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno mostrato il loro sostegno e il loro conforto tramite social. Tra questi anche i colleghi Vasco Brondi, Giuliano Sangiorni, Francesca Michielin ma anche Cristiana Capotondi, Fabio Volo e tanti altri.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/omarpedriniofficial/?hl=it