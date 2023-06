Tutto quello che c’è da sapere su Giuliano Sangiorgi: dal curioso nome della sua band, Negramaro, fino ai misteri legati alla sua vita privata.

Giuliano Sangiorgi è conosciuto per essere il cantante dei Negramaro. Scopriamo insieme le curiosità sulla band e soprattutto sul suo frontman, compresa la sua poco conosciuta vita privata.

Chi è Giuliano Sangiorgi: biografia e carriera

Giuliano è nato il 24 gennaio 1979 (Acquario) a Nardò, in Puglia, ma è cresciuto a Copertino. Il padre di Giuliano Sangiorgi (scomparso nel 2013) suonava il pianoforte: è stato il primo a instillare nel figlio la passione per la musica regalandogli una chitarra.

Negramaro

Fonda i Negramaro nel 2000, poco più che ventenne: con lui nel gruppo Emanuele “Lele” Spedicato (alla chitarra), Ermanno Carlà (al basso), Danilo Tasco (alla batteria), Andrea Mariano (a pianoforte, tastiera, sintetizzatore) e Andrea De Rocco (campionatore). il brano che dà il la alla loro carriera è quello con cui si presentano a Sanremo Giovani, Mentre tutto scorre. Pochi mesi dopo sbancano anche al Festivalbar con Estate, contenuta nello stesso album. Da lì è tutta un’ascesa.

Tanti i successi: Solo 3 minuti, Nuvole e lenzuola, Parlami d’amore, Amore che torni, oltre a Meraviglioso, brano di Modugno reinterpretato dalla band.

Giuliano Sangiorgi, la vita privata

Il cantante ha il massimo riservo sulla propria vita privata e per molto tempo non ha rivelato l’identità della sua compagna, anche se ci sono state diverse voci riguardo un possibile flirt con la cantante Emma Marrone, anche lei d’origine salentina. Nel 2017 sono circolate anche le voci di una possibile gravidanza della cantante, dopo alcune foto di una vacanza con Sangiorgi, ritratto nell’atto di accarezzarle la pancia.

Dopo diverse voci riguardanti una sua presunta omosessualità, il cantante ha dichiarato di non essere gay, ma anche di non volere assolutamente condividere notizie inerenti la propria vita privata.

La prima eccezione arriva il 3 novembre 2018 quando il cantante rivela su Instagram di essere diventato papà della piccola Stella. Giuliano Sangiorgi svela così anche il nome della sua compagna: è la sceneggiatrice Ilaria Macchia.

Chi è la compagna di Giuliano Sangiorgi, Ilaria Macchia

Ilaria Macchia è una sceneggiatrice e scrittrice di successo nativa di San Donato, un paesino in provincia di Lecce. Tra i suoi lavori più famosi contiamo il film Non è un paese per giovani e il libro, scritto da lei, dal titolo Ho visto un uomo a pezzi.

Ilaria e Giuliano stanno insieme ormai da molti anni, e sembrano più affiatati che mai, come si può vedere da Instagram.

Giuliano Sangiorgi: le curiosità

– Quando Gianfranco Sangiorgi, padre del cantante, morì nel 2013 a causa di un infarto, moltissime sono state le manifestazioni d’affetto e cordoglio sulle pagine social del cantante da parte dei suoi fan. A un intervista a IoDonna ha parlato di lui così: “Mio padre aveva un chitarra classica senza corde: ci piazzai degli elastici, registrai Smoke on the Water su una cassetta e gliela feci trovare in macchina. L’ha sentita, ha fatto immediata retromarcia e mi ha comprato una chitarra. Senza quel dietrofront, chissa…“

Giuliano Sangiorgi

– Le parole che non ti ho detto, il brano cantato da Andrea Bocelli, è stato scritto da Sangiorgi.

– I Negramaro prendono il loro nome dal vigneto salentino di Negroamaro; nel 2003 il gruppo pubblica il brano 0005777, ispirato proprio dal codice merceologico del vino.

– Nel 2010 il cantante ha pubblicato il suo primo libro, il romanzo Lo spacciatore di carne, edito da Einaudi.

-Nel 2007 ha duettato con la compianta Dolores O’Riordan nel brano Senza fiato, colonna sonora del film Cemento armato.

– Il cantante è padrino di Emma, figlia della cantante Elisa, e della figlia del cantante Federico Zampaglione e dell’attrice Claudia Gerini, Linda.

– Tra i più famosi artisti con Sangiorgi collabora ci sono Jovanotti, Franco Battiato, Elisa, Max Pezzali e molti altri.

-Nel 2018 ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Caltanissetta.

Dove abita Giuliano Sangiorgi?

La residenza di Sangiorgi è a Roma, come ha dichiarato molte volte, anche se il suo cuore rimane nel Salento, dove ha il suo studio di registrazione e tanti ricordi. Non si conoscono i suoi guadagni.

