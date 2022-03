Scopriamo la storia di Lele Spedicato, storico volto della band dei Negramaro: la biografia e la vita privata dell’artista, parte di uno dei gruppi musicali di maggior successo in Italia!

Lo vediamo sul palco e lo sentiamo nei dischi della sua band, i Negramaro, ma siete sicuri di sapere proprio tutto su Lele Spedicato? Forse qualcosa della sua storia vi sfugge, tra le righe della sua biografia e i lineamenti di una vita privata in cui non mancano il grande amore e due splendidi figli… Ecco tutto quello che è emerso sull’artista…

Chi è Lele Spedicato e dove vive?

Lele Spedicato, chitarrista dei Negramaro, è nato a Veglie, in provincia di Lecce (dove vive), il 26 ottobre 1980 sotto il segno dello Scorpione. Fa parte della band salentina dal 1999 e ha contribuito a scriverne i successi nel mondo della musica italiana insieme all’amico e leader della formazione, Giuliano Sangiorgi.

La vita privata di Lele Spedicato

Il musicista della band salentina è originario della Puglia e dal 2017 è felicemente sposato. La moglie gli ha dato la gioia di diventare papà, al settimo cielo con i loro due splendidi figli nati qualche tempo dopo le nozze. Una curiosità accomuna la coppia: entrambi sono nati il 26 ottobre, quindi festeggiano il compleanno insieme!

Chi è la moglie di Lele Spedicato?

La moglie di Lele Spedicato è Clio Evans, madre dei suoi due figli Ianko e Diana Spedicato. Diana è la secondogenita della coppia, classe 2022, la piccola di casa dopo Ianko, nato nel 2018. Il matrimonio è stato celebrato il 26 ottobre 2017, giorno del compleanno degli sposi.

Clio Evans, classe 1981, è nata a Roma e ha fatto della sua passione per il disegno un percorso di successo. Possiede un diploma professionale di stilista e si è laureata in Lingue e Culture straniere coltivando anche l’amore per il teatro e la recitazione. Il padre è inglese, la madre greca.

Altre 3 cose da sapere su Lele Spedicato

– Lele è il diminutivo di Emanuele.

– Nel 2018 è staot ricoverato a causa di una emorragia cerebrale.

– Su Instagram è seguito da migliaia di follower e condivide aggiornamenti frequenti sulla sua carriera.

