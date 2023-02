Corrado e Antonella Sebastiani sono i genitori di Amadeus, il conduttore, per quattro edizioni consecutive, del Festival di Sanremo. Sono stati i primi a credere nel talento del loro figlio.

Un vero e proprio pilastro nella vita del presentatore: stiamo parlando di Corrado e Antonella Sebastiani i genitori di Amadeus, conduttore de I Soliti Ignoti e del Festival di Sanremo tra gli altri programmi. Silenziosi e non amanti della luce della ribalta, Corrado e Antonella sono sempre stati attenti a tutto quello che è accaduto nella vita del loro Amedeo (Amadeus per tutti gli altri) sostenendolo e non facendogli mai mancare il loro appoggio.

Chi sono Antonella e Corrado Sebastiani

Corrado Sebastiani e la moglie Antonella sono entrambi di origine siciliana, con molta probabilità sono di Palermo, anche se non abbiamo alcuna conferma di ciò.

L’unica cosa che sappiamo è quella che Amadeus i suoi primissimi anni di vita li ha passati proprio nella città palermitana. Il trasferimento a Verona, per motivi legati al lavoro di papà Corrado, ha coinciso con il periodo dell’infanzia di Amadeus e anche per questo motivi i suoi ricordi legati alla Sicilia sono un po’ sbiaditi.

Amadeus

Se su mamma Antonella non abbiamo moltissime informazioni, su papà Corrado sappiamo qualcosa in più. Da giovane, infatti, era un istruttore di equitazione e aveva trovato lavoro in un circolo ippico proprio a Verona, molto rinomato.

Corrado, inoltre, possiede anche la qualifica di Istruttore Federale di terzo livello e quella di istruttore specializzato nella sezione scuola di cavalli e agonistica.

La storia d’amore tra Corrado e Antonella Sebastiani

Come si sono incontrati Corrado e sua moglie Antonella? Precisamente non lo sappiamo, ma il loro è un matrimonio e un unione di vecchia data. Antonella, vero pilastro della famiglia Sebastiani, ha sempre sostenuto non solo le scelte del marito Corrado ma anche quelle del figlio Amadeus.

Sui social, in particolar modo sull’account Instagram di Amadeus e della moglie Giovanna Civitillo, gestito proprio da quest’ultima, non ci sono foto al fianco dei suoi genitori. Questo perché i coniugi Sebastiani non amano apparire in pubblico.

Corrado e Antonella Sebastiani: dove abitano

Dove vivono i genitori di Amadeus? I due hanno una casa a Verona la città che li ha accolti alla fine degli anni ’60. Dopo aver lasciato Palermo e la loro Sicilia, infatti, i genitori del conduttore tv si sono trasferiti al nord.

Precisamente a Verona, dove il papà di Amadeus ha continuato a lavorare come istruttore di equitazione.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG