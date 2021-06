Elettra Lamborghini, ospite de Il Punto Z, ha fatto una confessione che nessuno si aspettava: qualche tempo fa è stata molto interessata ad Awed.

La confessione che non ti aspetti: Elettra Lamborghini ha provato un certo tipo di interesse per Awed. La cantante di Musica e il resto scompare, ospite de Il Punto Z, ha rivelato che Simone Paciello era entrato nel suo radar, ma ha preferito non farsi avanti per due motivi ben precisi.

Elettra Lamborghini infatuata di Awed

Elettra Lamborghini è stata una dei tre opinionisti de L’Isola dei Famosi 2021, eppure non si è mai lasciata sfuggire nulla sul vincitore Awed. Il simpatico napoletano, all’anagrafe Simone Paciello, è una sua vecchia conoscenza. Ospite de Il Punto Z, la cantante ha confessato a Tommaso Zorzi di aver nutrito un certo tipo di interesse per lo youtuber. Lo ha scoperto sui social e quel suo fare così spensierato l’ha catturata in un lampo.

“Ho una cosa che vorrei dire a un naufrago, si tratta di una cosa che non ho mai detto in studio. Lo dico ad Awed. Praticamente non l’ho mai detto, ma c’è stato un periodo che a me piaceva Awed. Vi giuro eh. Lo guardavo sui social. Si tratta di prima de L’Isola. Lui era fidanzato con una ragazza con i capelli rossi, credo si chiami Ludovica, molto bella. In pratica una volta avevo visto delle sue foto e pensai che era un bel ragazzo“, ha raccontato Elettra.

La Lamborghini, però, non si è fermata qui. Oltre ad averlo spiato un po’ sui social, ha cercato di capire qualcosina in più su di lui. Quando ha scoperto che Simone è più giovane di lei, ha abbandonato ogni desiderio. Ha ammesso: “Andai a vedere di che anno era, aveva 3 anni meno di me e c’ho messo la croce. Però non c’è mai stato niente. Una volta lui è venuto a un mio concerto, ma io ero già fidanzatissima. C’è stato questo periodo breve che ho l’ho guardato sui social ed ho detto ‘quasi quasi me lo farei‘“.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/awed__/?hl=it

Elettra e Awed: una vecchia infatuazione

Tra Elettra e Awed non c’è mai stato nulla per due motivi ben precisi: lui era fidanzato ed era più giovane di lei. Quando Paciello è tornato single, la Lamborghini era già felicemente fidanzata con l’attuale marito Afrojack. Si parla, quindi, di una vecchia infatuazione. L’aneddoto della cantante è comunque piaciuto ai fan, che l’hanno reso virale sui social in un lampo. La domanda, a questo punto, sorge spontanea: all’Isola dei Famosi ha fatto il tifo per lui? No, perché crede che abbia giocato in “modo strano“, da “furbetto“.

Elettra avrebbe voluto che vincesse Isolde Kostner e, per sua stessa ammissione, se fosse stata una naufraga avrebbe litigato con Andrea Cerioli. Riferendosi all’ex tronista di Uomini e Donne, ha ammesso: “Lui era litigioso un po’ con tutti!“.