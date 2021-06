Il calciatore Manolo Portanova ed altre tre persone sono finite ai domiciliari dopo che una ragazza li ha accusati di violenza di gruppo.

Una 21enne ha accusato 4 persone – compreso il calciatore Manolo Portanova – di aver abusato di lei in un appartamento di Siena in occasione di una festa tra amici. Gli indagati hanno un’età compresa tra i 17 e i 21 anni e secondo quanto riporta Il Corriere della Sera sarebbero stati arrestati e messi ai domiciliari (in via cautelativa) in attesa delle dovute verifiche da parte degli inquirenti.

Manolo Portanova e la denuncia per abuso

4 indagati (di cui uno minorenne) sarebbero finiti ai domiciliari a seguito dell’attivazione del Codice Rosso per vittime di violenze e abusi.

Manolo Portanova

Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera infatti, una coetanea dei 4 indagati ha sporto denuncia a seguito di una violenza di gruppo subita durante una festa tra amici. Sulla vicenda al momento sarebbero in corso le dovute indagini, ma stando alle prime indiscrezioni gli autori della violenza sarebbero alcuni volti conosciuti di Siena e per questo (anche per tutela verso la vittima) gli inquirenti si starebbero muovendo nel massimo riserbo. Per il momento l’unico nome emerso sarebbe quello di Manolo Portanova, centrocampista del Genoa di 21 anni.

Le prime indiscrezioni sul caso

La vicenda risale a circa una settimana fa ma finora non erano emersi ulteriori dettagli riguardanti la denuncia sporta dalla ragazza (che sarebbe originaria di Siena). Stando a quanto riporta Il Fatto Quotidiano uno degli indagati avrebbe parlato di un rapporto consenziente, mentre gli altri tre avrebbe negato di aver commesso l’abuso (chiedendo l’attenuazione della misura cautelativa). Per il momento i legali di Manolo Portanova e degli altri 3 indagati non si sono espressi pubblicamente sulla vicenda, e gli inquirenti sarebbero già a lavoro per verificare se ci siano testimoni di quanto accaduto.