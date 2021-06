Romina Pierdomenico, fidanzata di Ezio Greggio, ha svelato quanto la sua malattia abbia messo fortemente a rischio la sua carriera.

Romina Pierdomenico è una valletta tv e fidanzata del conduttore Ezio Greggio. A Ok Salute ha confessato a cuore aperto i problemi vissuti a causa della sua malattia, la psoriasi guttata. Si tratta di un disturbo infiammatorio della pelle che provoca delle vistose chiazze rosate su gran parte del corpo e che ovviamente, essendo lei una modella, ha causato non pochi problemi alla sua sfera lavorativa.

“Mi sono ritrovata senza lavoro e i tempi lunghi di guarigione mi impedivano di programmare qualsiasi colloquio. Non vedevo una via d’uscita e mi sono abbandonata allo sconforto”, ha dichiarato.

Romina Pierdomenico: la malattia

La conduttrice e modella Romina Pierdomenico ha confessato per la prima volta la sofferenza da lei vissuta a causa della sua malattia. A causa di questa tipologia di psoriasi, la modella ha dovuto rinunciare ad alcuni impieghi lavorativi e ha vissuto momenti di profondo sconforto. A Ok Salute ha confessato di essersi fatta visitare da diversi specialisti prima di arrivare ad una diagnosi definitiva sul suo tipo di problema, e infine ha dichiarato che avrebbe iniziato a notare dei miglioramenti grazie allo yoga e alla meditazione.

“Ho imparato a respirare e a tenere alla larga tutto ciò che poteva, e che può ancora adesso, causarmi stress: ambienti, abitudini, pensieri. Grazie alle posizioni yoga e alla meditazione sono riuscita a raggiungere quell’equilibrio necessario per guarire definitivamente dalla psoriasi”, ha dichiarato.

La vita privata

Da diversi anni Romina Pierdomenico è legata sentimentalmente al conduttore Ezio Greggio. I due hanno ben 38 anni di differenza, ma hanno sempre difeso a spada tratta la loro storia d’amore dai giudizi altrui. A proposito del loro primo incontro il conduttore ha confessato a Gente: “Ci siamo conosciuti a Montecarlo. Tempo dopo, grazie alla chat di Instagram, iniziammo a scriverci: un classico”, ha aggiunto, “Finalmente decidemmo di vederci ma il primo incontro avvenne, per caso, con un giorno di anticipo rispetto alla data dell’appuntamento e in un luogo che non c’entrava nulla. Un segno del destino”.

