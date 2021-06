Fedez ha annunciato via social l’imminente uscita di Mille, il nuovo singolo realizzato insieme ad Achille Lauro e Orietta Berti.

Dopo aver preso parte a Sanremo 2021, Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti si sono riuniti per la realizzazione di un nuovo brano intitolato Mille. I tre artisti hanno postato sui social una foto in cui sono ritratti seduti sul cofano di una Cadillac d’epoca, e nella didascalia al loro post hanno annunciato l’uscita del brano, disponibile all’ascolto dall’11 giugno 2021.

Fedez: il nuovo singolo con Lauro e Orietta Berti

Lo “strano trio” composto da Fedez, Achille Lauro ed Orietta Berti ha realizzato un nuovo singolo intitolato Mille, la cui uscita è attesa per l’11 giugno. Finora la collaborazione tra i tre artisti era stata tenuta top secret, ma è noto che tutti e tre abbiano preso parte all’ultima edizione del Festival di Sanremo (dove potrebbe essere sbocciata l’idea per la loro collaborazione). Alla kermesse Sanremese Fedez si è classificato secondo finalista con Chiamami per nome, Achille Lauro ha partecipato come ospite fisso e Orietta Berti ha gareggiato con il brano Quando ti sei innamorato.

Nei mesi scorsi il rapper aveva rivelato via social di aver incontrato in studio di registrazione Orietta Berti, e a quanto pare i due hanno deciso di coinvolgere anche Achille Lauro nel loro nuovo progetto. In tanti sui social non vedono l’ora di ascoltare Mille, e chissà se il brano non sarà uno dei nuovi tormentoni dell’estate 2021.

L’annuncio e le reazioni sui social

In tanti tra fan, amici e colleghi del trio di artisti non vedono l’ora di ascoltare il nuovo singolo e sui social – tra i commenti al loro post d’annuncio – molti personaggi famosi hanno manifestato il loro entusiasmo per la collaborazione tra i tre. Chiara Ferragni ha scritto tra i commenti al post “Vi amo”, mentre Donatella Versace ha aggiunto (rivolgendosi a Fedez): “Non vedo l’ora! Sei stupendo”.