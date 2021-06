A 3 anni dall’inizio della loro storia d’amore, Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno annunciato di essersi lasciati.

Nonostante 3 anni d’amore e una convivenza iniziata solo alcuni mesi fa, Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno annunciato di essersi lasciati. In tanti sui social avevano già notato un distacco tra i due personaggi vip e avevano iniziato a ipotizzare che qualcosa tra loro non andasse bene. A seguire Paola Di Benedetto ha confermato tramite stories la rottura, specificando che lei e Federico Rossi continueranno a sostenersi e a volersi bene, esattamente come fatto in questi anni.

“In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino. Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli. Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. (…)”, ha scritto la modella.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi: la rottura

L’amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi è giunto al termine e, dopo i rumor circolati in rete, i due hanno confermato la loro separazione tramite stories via social. L’ex coppia ha specificato che i motivi della rottura non sarebbero dovuti a un tradimento né ad una mancanza di rispetto: il loro amore sarebbe semplicemente esaurito, ed entrambi avrebbero deciso di separarsi in maniera pacifica.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi avevano deciso di andare a convivere solo alcuni mesi fa, e lei aveva lasciato il suo appartamento di Milano più felice che mai di poter vivere finalmente insieme al fidanzato. La coppia era stata a lungo separata a causa dell’emergenza Coronavirus (e per il fatto che entrambi vivevano in città diverse).

La prima rottura

I due si erano già separati una prima volta nel 2019, dopo un periodo di crisi. In seguito Paola Di Benedetto ha confessato a Oggi i motivi della rottura, legati all’abuso di alcolici da parte del fidanzato cantante. “Fede beveva troppo, se ne accorse mio padre della gravità della cosa”, raccontò lei in merito alla vicenda.

