Federico Rossi e Paola Di Benedetto si sono trasferiti in una casa nuova per iniziare la loro convivenza: ecco le foto della loro splendida abitazione.

Nuova vita per Federico Rossi e Paola Di Benedetto! Il cantante e l’ex Madre Natura hanno fatto un grande passo, iniziando la loro prima convivenza. In questo mese di ottobre hanno traslocato in una nuova, splendida casa, condiviso con tutti i loro fan attraverso i social. Tra gag sul divano o tra i fornelli, i due hanno divertito i propri seguaci, mostrando anche per ampi tratti l’intera abitazione. Una casa davvero moderna e tutta da scoprire!

La nuova casa di Paola Di Benedetto e Federico Rossi

La coppia ha scelto di vivere a Milano, in una splendida abitazione adatta a tutte le loro esigenze. Felici come non mai, i due hanno traslocato nel mese di ottobre.

PAOLA DI BENEDETTO

Tra scatoloni e un iniziale tanto caos, i due hanno mostrato le prime immagini della loro abitazione. Il fulcro della casa è un grande salone, con un divano a isola che ha subito conquistato il cuore della Di Benedetto. Ecco il video del suo ‘test’:

La casa si sviluppa su due piani, e al secondo dovrebbe esserci la camera da letto, trasformata da Paola in una vera e propria cabina armadio. Questo un video in cui Fede osserva l’amata Di Benedetto portare su un sacco con la sua roba:

Un grande armadio con una scarpiera a dir poco alta fa poi capolino in un’altra stanza, la camera da letto. Non sappiamo se sia la stanza da letto principale dell’abitazione, ma di certo sarà quella utilizzata per il guardaroba di Paola. Un guardaroba fin troppo carico secondo Fede: “Guardate come sono messo. Ma sono molto carico! Questa casa è diventata un deposito. Solo roba sua. Come si fa?“

Dopo aver messo ordine, comunque, il salone assume dei contorni davvero eleganti, tra tradizione e modernità, con tanto spazio ancora disponibile e grande ariosità. Questa la prima foto ufficiale nella nuova casa postata dalla coppia:

La cucina della nuova casa di Paola Di Benedetto

Ma ovviamente non può mancare in questa splendida casa anche una grande cucina, moderna e comodissima, adatta alla coppietta per potersi preparare tante cenette coi fiocchi. In questo video una panoramica che ci viene offerta da Fede, voglioso di prendere in giro la sua influencer preferita:

In quest’altra breve clip è invece Fede il protagonista, proprio davanti ai fornelli. Il cantante è alle prese con quelli che sembrerebbero hamburger. Non appare a suo agio come sul palco, ma il risultato sarà stato sicuramente soddisfacente: