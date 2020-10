Martedì 27 ottobre su Amazon Prime Video arriva Famoso, il film documentario sul rapper Sfera Ebbasta: ecco la trama e il cast.

Il 20 novembre uscirà il nuovo disco di Sfera Ebbasta, prima però il noto rapper milanese approderà su Amazon Prime Video in un film a lui dedicato. Un documentario sulla carriera sempre più in ascesa dell’artista che si intitola Famoso, proprio come il suo ultimo album. Il film, che è diretto da Pepsy Romanoff, infatti servirà anche da lancio al nuovo omonimo disco. Quando esce il film di Sfera Ebbasta? Famoso sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire da martedì 27 ottobre 2020.

Famoso, il film di Sfera Ebbasta: la trama

Famoso ripercorre la storia di Sfera Ebbasta, da quando ha mosso i primi passi nella musica rap nella periferia di Milano (lui è nato a Sesto San Giovanni) fin ai giorni nostri, quando è ormai diventato uno dei grandi protagonisti del panorama rap e trap.

Sfera Ebbasta

Gran parte del documentario Famoso è stato girato negli Stati Uniti. Oltre che ad aver grande successo nel nostro Paese, infatti, Sfera Ebbasta è apprezzato anche dall’altra parte dell’Oceano Atlantico: l’artista milanese è riuscito a entrate nel rispetto giro di rapper che sono riusciti a sfondare anche in America. Per lui non può che essere che una grande soddisfazione.

Famoso, il cast del film

Ovviamente il grande protagonista di Famoso è Sfera Ebbasta, nel film documentario sono però presenti anche tanti altri celebri colleghi del rapper milanese.

A raccontarci Sfera Ebbasta ci sono anche Charlie Charles, Shablo e Marrachash, che è colui che in un certo senso lo ha scoperto, risultando tra i primi a credere in lui.

Poi non mancano neanche gli interventi ai vari produttori musicali ma anche quelle alla madre, che svela un lato più intimo, nascosto, di Sfera Ebbasta.