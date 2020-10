Nei loro tanti anni di vita, I Simpson hanno parlato anche di politca: ecco gli episodi da vedere prima delle elezioni negli Stati Uniti.

Martedì 3 novembre negli Stati Uniti si terranno le tanto attesa elezioni presidenziali: a sfidare il presidente uscente Donald Trump non sarà Lisa Simpson, come in una celebre puntata de I Simpson, ma Joe Biden. Il candidato democratico può contare sulle previsioni spesso azzeccate della serie Tv d’animazione creata da Matt Groening, in cui era stata prevista l’elezione di Trump ma anche la sua caduta dopo un mandato. A proposito di Simpson e di elezioni americane, vediamo ora quali sono le puntate da vedere (o rivedere) della celebre serie TV prima del 3 novembre.

I Simpson: gli episodi sulle elezioni

Iniziamo proprio dall’episodio Bart al futuro, in cui vediamo una Lisa Simpson da adulta, nel 2030, sedersi nella stanza ovale della Casa Bianca, dopo aver sostituito il predecessore, per l’appunto Donald Trump (cosa che spera di fare ora Joe Biden). Bart ha invece tentato la carriera della rockstar ma senza successo, troverà comunque il modo di aiutare la sorella a risolvere i problemi economici del Paese.

A proposito di politica, non si può non citare l’episodio della terza stagione Il signor Lisa va a Washington, dove Lisa vince un concorso di temi patriottici e ha la possibilità di parlare al Congresso e casualmente assiste alla corruzione di un deputato che le fa perdere fiducia nelle istituzioni. L’arresto del deputato le permetterà di ritrovare la fiducia persa.

A proposito di elezioni presidente, merita di essere rivisto anche l’episodio della 23a stagione, Politicamente Inetto, con Homer Simpson, in cui a Homer conduce un talk show intitolato Questione di pancia in cui gli americani possono dare voce alle loro frustrazioni. Il programma iper-populista ha così tanto successo che i dirigenti del partito repubblicano chiedono a Homer di scegliere il candidato presidente. Scelta che risate sul chitarrista Ted Nugent.

Di elezioni, in questo caso non quelle presidenziali ma quelle del sindaco di Springfield, i Simpson se ne occupano anche nell’episodio Telespalla Bob Roberts della sesta stagione, in cui Telespalla Bob diventa il primo cittadino della città, battendo il sindaco uscente Quimby. Lisa e Bart scoprono però che un broglio elettorale.

