Uno studio ha rivelato che in ufficio si tende a lamentarsi circa 55 volte a settimana, contribuendo in questo modo ad alleviare lo stress.

Inutile negarlo, prima o poi capita a tutti di imprecare in ufficio, di fronte ad una richiesta assurda di un cliente oppure in seguito ad una discussione con colleghi e capi. Ebbene, in base ad un recente studio, in media ogni lavoratore impreca circa 55 volte a settimana e questo contribuirebbe ad alleviare lo stress. L’esplosione di rabbia, proprio come tutte le altre emozioni, quindi, si rivela essere un vero e proprio toccasana per la salute mentale, in quanto aiuta ad allentare la tensione e sentirsi meglio.

Stress in ufficio, studio rivela i comportamenti dei lavoratori

La società informatica inglese 4Com ha deciso di analizzare i comportamenti più tipici dei lavoratori britannici. Ebbene, grazie a questa scoperta è stato evidenziato che ogni lavoratore tende ad imprecare in ufficio circa 11 volte al giorno, per una media settimanale pari a circa 55 volte.

Come si evince dal portale Unilad, il 25% degli intervistati hanno ammesso di sfogarsi ad alta voce sul posto di lavoro. Ma non solo, il 25% ha anche dichiarato di sentire almeno 25 imprecazioni al giorno da parte di capi e colleghi per i motivi più disparati. A partire da affari non conclusi all’ultimo secondo, fino ad arrivare al computer che si blocca, d’altronde, sono tanti gli imprevisti con cui si deve fare i conti sul posto di lavoro.

Rabbia al lavoro, l’importanza di saperla gestire al meglio

Lamentarsi sul posto di lavoro, d’altronde, è del tutto normale. Secondo molti studi, inoltre, questo aiuta a esternare le proprie emozioni, evitando di accumulare stress e frustrazione. Allo stesso tempo bisogna prestare attenzione a non esagerare. Un conto, infatti, è lamentarsi, un altro è non riuscire a gestire la rabbia.

Tensioni e conflitti sono una parte inevitabile della vita lavorativa. Tuttavia, imparare a gestire le emozioni, come la rabbia, è molto importante. Non dovete mai cercare di reprimerla, bensì riconoscerla, in modo tale da poter affrontare in modo ottimale le varie situazioni.