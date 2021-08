L’ex calciatore e dirigente sportivo della Juventus, Francesco Morini, è scomparso all’età di 77 anni. Il mondo del calcio è in lutto.

Il mondo del calcio piange Francesco Morini, l’ex calciatore e dirigente sportivo conosciuto da molti come “Morgan”, soprannome che gli era stato dato per la sua capacità di rubare il pallone agli avversari “come fosse un pirata”. Al momento non sono note le cause della scomparsa dell’ex stopper, che era padre di Jacopo e Andrea Morini, entrambi volti noti del mondo della musica e dello spettacolo.

Fonte Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francesco_Morini_-_Juventus_FC_1972-73.jpg?uselang=it

Francesco Morini è morto

Il mondo del calcio piange Francesco Morini, difensore della Juventus per 12 anni, dal 1969 al 1980 e, a seguire, dirigente sportivo. Con la Juve Morini ha vinto 5 scudetti, una coppa Italia e la prima storica Coppa Uefa nel 1977. In tutto ha trascorso all’interno della Juventus 26 anni della sua vita e come calciatore si guadagnò il soprannome di Morgan per la sua capacità di “depredare” gli avversari dal pallone. Al momento non sono note le cause della morte dell’ex calciatore, che aveva 77 anni. Sui social numerosi tifosi della Juventus lo hanno ricordato con messaggi di cordoglio e di grande ammirazione.

La vita privata dell’ex calciatore

Insieme a sua moglie (di cui non si conosce il nome) Francesco Morini ha avuto i due figli Jacopo e Andrea Morini, che hanno rispettivamente intrapreso una carriera nel mondo della musica e dello spettacolo. Il primo figlio dell’ex calciatore, Jacopo Morini, ha lavorato per Le Iene e nel 2012 ha preso parte al programma di Frank Matano 2012 Prima di morire. In passato, insieme al fratello Andrea, aveva fondato la band Mp2, famosa per alcuni brani di successo (tra cui Azzurro ed Entro il 23). Al momento i due figli dell’ex calciatore non hanno espresso pubblicamente il loro dolore per la sua scomparsa.

