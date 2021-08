Dopo il lifting dell’anno scorso Gemma Galgani sarebbe tornata dal chirurgo plastico per far aumentare la taglia del suo seno.

Con una nuova stagione di Uomini e Donne alle porte, Gemma Galgani ha pensato di cambiare il proprio aspetto per tentare ancora una volta la ricerca del vero amore: la dama torinese – che ha compiuto 71 anni il 19 gennaio scorso – ha deciso di migliorare l’aspetto del suo décolleté grazie alla chirurgia plastica. Lei stessa ha confessato orgogliosa a Nuovo Tv: “Ora ho il décolleté di quando ero ragazza”.

Gemma Galgani: il seno rifatto

Gemma Galgani ha ceduto – di nuovo – alla chirurgia plastica: a svelarlo è stato Nuovo Tv, a cui la dama torinese ha rilasciato la sua prima intervista confermando l’intervento subito nei mesi scorsi. Già l’anno scorso Gemma aveva ammesso di essersi sottoposta a un lifting per ringiovanire la pelle del viso. Le migliorie estetiche aiuteranno la dama torinese a trovare il vero amore al trono over di Uomini e Donne? Ormai la Galgani è uno dei volti storici del programma e a quanto pare tornerà in studio anche per questa nuova stagione 2021/2022.

Le critiche di Tina Cipollari per l’intervento

Essendosi sempre detta contraria alla chirurgia plastica, Gemma ha sollevato una marea di critiche quando un anno fa ha ammesso di essersi sottoposta ad un lifting. La sua “acerrima nemica”, Tina Cipollari, l’aveva criticata aspramente affermando: “Non definirei quello di Gemma un semplice cambio di look: non ha un nuovo taglio di capelli, si è proprio rifatta la faccia. Ed è questo il punto”, ha spiegato al Magazine di Uomini e donne l’opinionista, e ancora: “Ha sempre detto di essere orgogliosa del suo volto segnato dal tempo. Io non critico la sua scelta ma l’incoerenza di questa decisione”.

