Francesco Facchinetti ha raccontato via social l’infortunio di cui è stata vittima sua figlia Liv e la reazione commovente del fratello Leone.

Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma Helena Faisson si sono commossi difronte alla tenerezza mostrata dai loro due bambini, Liv e Leone, l’uno nei confronti dell’altra. Si dà il caso infatti che la figlia della coppia si sia fatta male sbattendo contro un tavolo e che il fratellino, vedendo la sua ferita alla fronte, sia scoppiato a piangere. La piccola allora avrebbe cercato di tranquillizzarlo e i due genitori si sarebbero commossi assistendo alla scena. “Il piccolo Leo, appena ha visto la sua sorellina tutta piena di sangue in faccia, si è messo a piangere disperato. A quel punto Liv lo ha guardato negli occhi e gli ha detto: “Non piangere, non è colpa tua e non mi fa male” Questo amore INFINITO che c’è tra loro due mi spiazza ogni giorno. Grazie Dio di avermi donato una famiglia così“, ha raccontato il figlio di Roby Facchinetti in un post via social.

Francesco Facchinetti

Francesco Facchinetti: l’infortunio della figlia

Attraverso i social Francesco Facchinetti ha raccontato un episodio riguardante i suoi due figli che lo ha davvero commosso: i due sarebbero legati a tal punto che quando la più grande dei due, Liv, si è fatta male, il più piccolo è addirittura scoppiato a piangere (mentre lei, nonostante la ferita, avrebbe cercato di consolarlo). Liv e Leone sono i due figli più piccoli che Francesco Facchinetti ha avuto insieme a sua moglie, Wilma Helena Faissol, mentre precedentemente l’agente musicale ha avuto un’altra figlia, Mia, durante la sua relazione con Alessia Marcuzzi.

I rapporti con la Marcuzzi

Alessia Marcuzzi stessa ha confessato di aver conservato ottimi rapporti con Francesco Facchinetti dopo la fine della loro unione. I due avrebbero mantenuto buoni rapporti per il bene della figlia Mia, e la conduttrice ha dichiarato scherzosamente di andare più d’accordo con le mogli dei suoi ex che con loro stessi. “Se faccio qualcosa che non va bene arriva prima il caz***one di mia moglie e poi quello di Alessia perché loro due sono diventate molto complici… si sono trovate, hanno un rapporto di amicizia forte e questo per me, al di là di tutto, è splendido”, ha raccontato a Oggi il figlio di Roby Facchinetti.