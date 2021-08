Rosalinda Cannavò, oggi felicemente fidanzata con Andrea Zenga, ha confessato perché starebbe pensando di far congelare i suoi ovuli.

Oggi Rosalinda Cannavò sembra aver ritrovato la felicità accanto al fidanzato Andrea Zenga, da lei incontrato nella casa del GF Vip 5. Nonostante i due non stiano pensando alle nozze o ad un figlio insieme, l’attrice ha rivelato perché vorrebbe far congelare i suoi ovuli: “Vorrei mantenere questo mio stato di fertilità molto alto, perché sono giovane, anche in futuro”, ha confessato nelle sue Instagram stories.

Rosalinda Cannavò: il congelamento degli ovuli

Nonostante abbia solo 28 anni, Rosalinda Cannavò ha ammesso che per lei il progetto di un figlio non sarebbe immediato e infatti l’attrice ha raccontato ai suoi fan di aver pensato di congelare i suoi ovuli, in vista di una gravidanza in un prossimo futuro.

Adua Del Vesco

“La cosa che più mi fa paura non è invecchiare fisicamente a livello estetico, ma che questo in futuro possa intralciare la mia voglia di diventare madre, di creare una famiglia”, ha confessato via social, e ancora: “Avevo previsto che non sarei diventata mamma ad un’età molto giovane e quindi volevo preservare questo momento per facilitare il tutto”.

L’amore per Andrea Zenga

Da circa 5 mesi Rosalinda è fidanzata con Andrea Zenga, il figlio di Walter Zenga da lei conosciuto nella casa del GF Vip. Tra i due il colpo di fulmine è scoccato immediatamente e proprio per questo l’attrice ha messo fine alla sua decennale relazione con Giuliano Condorelli, a cui ha detto addio all’interno del reality show. Oggi sembra che Rosalinda sia finalmente felice e in tanti si chiedono se la storia tra lei e Andrea Zenga sia destinata a durare. “La mia vita è cambiata perchè ho accanto lui, è generoso, galante e molto elegante. Mia madre dice che ho un’altra luce in viso e questo è grazie a lui”, ha dichiarato Rosalinda in diretta social.