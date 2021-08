La showgirl Barbara Chiappini ha confessato di essere tornata insieme a suo marito dopo che sua madre defunta le avrebbe parlato in sogno.

Barbara Chiappini ha vissuto un momento di crisi con suo marito, il manager Carlo Marini Agostini. Per questo la showgirl avrebbe deciso di chiedere la separazione, ma non lo avrebbe detto a nessuno. Con suo enorme stupore una cugina le ha confessato di aver sognato la sua defunta madre, che le avrebbe fatto una confessione che l’ha poi spinta a cambiare idea. “Mi ha mandato un messaggio tramite mia cugina. Le ha detto: ‘Devi dire a Barbara che lei e Carlo che devono stare insieme per amore dei figli”, ha affermato la showgirl a Dipiù Tv.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/barbarachiappini/?hl=it

Barbara Chiappini: il sogno della madre

Barbara Chiappini ha vissuto un rapporto speciale e importante con sua madre, scomparsa alcuni anni fa lasciando in lei una profonda ferita. Quando di recente ha vissuto un momento di crisi con suo marito, Carlo Marini Agostini, (padre dei suoi due figli) la showgirl non lo ha detto nessuno, ma con suo enorme stupore sua cugina le ha confessato di aver sognato sua madre, che le avrebbe svelato un messaggio per lei. “Proprio in quei giorni, mio marito e io ci eravamo separati. Non lo sapeva nessuno, tantomeno mia cugina. Quando lei mi ha detto ciò che desiderava mamma per me, ho capito che stavo facendo un errore grandissimo”, ha confessato la showgirl a Dipiù Tv, e ancora: “Era chiaro che mia madre volesse dirmi che stavamo facendo una stupidaggine, che le crisi sono normali e che vanno superate”.

La vita privata

Sposata dal 2011 con il manager Carlo Marini Agostini, Barbara Chiappini ha avuto due figli, Folco e Sveva. Oggi, nonostante il momento di crisi vissuto recentemente, la showgirl e suo marito sarebbero riusciti a ritrovare finalmente la serenità.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/barbarachiappini/?hl=it