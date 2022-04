40 anni e non sentirli, anche quando in grembo porti un bambino. Adriana Lima sorprende tutti e sfila in passerella col pancione.

Adriana Lima oltre ogni limite. Nonostante i 40 anni e la dolce attesa del terzo figlio, la modella non si è tirata indietro e ha sfilato con tanto di pancione per Alexander Wang, lo stilista che nelle ultime ore ha tenuto a Los Angeles il suo Fortune City Show. Le immagini della donna hanno subito fatto il giro del mondo.

Adriana Lima col pancione in passerella

Adriana Lima

Adriana Lima è riuscita a rubare i riflettori alle altre modelle presenti nella serata di moda. Il motivo, oltre alla sua bellezza ancora intatta a 40 anni, il grande pancione nudo mostrato con grande orgoglio durante la sfilata. Per l’occasione, la donna ha indossato un mini abito nero dalla scollatura molto generosa e con un enorme taglio cut-out sul ventre.

Parte superiore caratterizzata da coprispalle e volto ben truccato con un rossetto scuro e un’acconciatura con coda. Per quanto riguarda la zona inferiore, invece, ecco dei maxi stivali cuissardes in pelle nera.

La Lima non è certo la prima donna a sfilare col pancione. Anzi, ormai sembra quasi essere diventata una moda. Prima di lei, la più recente a mostrarsi in pubblico col ventre scoperto e in dolce attesa era stata Rihanna, che ormai da mesi non riesce a fare a meno di mostrarsi in questo modo.

Questo uno dei tanti video pubblicati su Instagram dagli appassionati e fan della Lima:

