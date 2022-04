Giulia Pauselli incinta scatta una foto con il compagno Marcello Sacchetta: la foto è stata pubblicata sui social.

Il pancione ben in vista e tanto amore da donare: questo è ciò che emerge dallo scatto che vede protagonisti Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta. I due ballerini, infatti, aspettano un figlio e non vedono l’ora di poterlo tenere tra le braccia.

Giulia Pauselli col pancione insieme a Marcello Sacchetta

Su Instagram, Marcello Sacchetta ha condiviso uno scatto in cui si mostra – abbracciato – alla sua dolce Giulia. Il pancione cresce sempre di più: infatti, la ballerina è già arrivata al suo secondo trimestre di gravidanza. Il tenero scatto:

“Ma ti rendi conto che aspettiamo un bambino?” chiede Marcello alla sua amata e aggiunge: “Ma la vita quant’è bella? Cioè, ti guardo e mi esplodo il cuore […] Come sei bella amore mio […] Non vedo l’ora di conoscerti piccolo mio…Vi amo“, una dolcissima dedica che parla ad sola.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/adulto-bambino-sfondo-urto-vestiti-18604/

I due hanno rivelato il sesso del bambino

Come ha raccontato la stessa Pauselli in una intervista a Verissimo, lei e il suo compagno avranno un maschietto: “Lo sapevo, immaginavo fosse un maschio, me lo sentivo”.

“Lo abbiamo scoperto il 30 dicembre, avevo un ritardo importante, ma non mi sono preoccupata, perché nel mio lavoro capita l’amenorrea. La mia reazione iniziale non è stata delle migliori, ho pensato al lavoro, ho pensato che non fosse il momento giusto, nel mio immaginario ho sempre pensato di programmare questo evento, ma poi ho capito che non c’è momento giusto per una cosa così speciale”, ha aggiunto.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG