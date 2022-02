La bellissima modella di Victoria’s Secret è incinta del terzo figlio ma il primo con Andre Lemmers: i due lo annunciano con un simpatico video su Tik Tok.

Sulle note di Your Love Keeps Lifting Me (Higher and Higher) Adriana Lima e Andre Lemmers annunciano l’attesa del figlio. Il video mostra i due impegnati in un siparietto davvero simpatico che ha colpito i fan. Per la modella sarebbe il terzo bambino ma il primo con il produttore cinematografico.

Il divertente video con l’annuncio della gravidanza

Come riporta Vanity Fair: “Il suo fidanzato, il produttore cinematografico Andre Lemmers, classe 1981, adora farle gli scherzi, cogliendola di sorpresa e spaventandola, e adesso – scrive lei – “è vendetta” e, nel video, per scioccarlo, gli mostra il test di gravidanza con la scritta “pregnant”. Il TikTok si conclude con la registrazione di un’ecografia e la didascalia: “In arrivo nell’autunno 2022. Per la coppia, è il primo figlio insieme, anche se Adriana Lima è già mamma di Valentina, 12 anni, e Sienna, 9, avute dall’ex marito, il giocatore di basket serbo Marko Jarić, da cui si è separata nel 2014.”.

Il bambino di Adriana Lima dovrebbe dunque nascere nell’autunno del 2022 e c’è tempo per organizzare tanti nuovi video divertenti. La loro coppia è sicuramente una delle più amate e hanno fatto il pieno di like e auguri da parte dei loro fan.

