Nascite, positività al Covid e la rivincita italiana all’Eurovision e baci saffici: scopriamo quali sono state le news di gossip più discusse del weekend dei vip!

Mentre la regina Elisabetta è risultata essere positiva al Covid-19, Clizia Incorvaia ha finalmente partorito il suo primo figlio. Non sono mancati scandali al Grande Fratello Vip 6 con avvicinamenti molto particolari ma non è così eclatante quanto la forte presenza italiana all’Eurovision 2022.

Le news di gossip del weekend

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati genitori! Sabato 19 febbraio è nato il piccolo Gabriele il loro primo bambino. La coppia è nata al GF Vip ed è rimasta unita e innamorata anche dopo la fine del reality. Ora il prossimo passo sono le nozze?

Intanto, la regina Elisabetta aveva altre gatte da pelare. Dopo la notizia della positività del figlio Carlo con cui è stata in contatto diretto, anche lei è risultata positiva al Covid-19 ma con lievi sintomi. Fortunatamente la sovrana ha già le tre dosi di vaccino ed quindi in buona salute fa sapere la nota di Buckingham Palace.

In ambito musicale però, arriva una notizia molto importante per l’Italia. Achille Lauro e Emma Muscat parteciperanno all’Eurovision 2022. L’uno rappresenterà San Marino e la cantante Malta. Oltre a Blanco e Mahmood che rappresenteranno l’Italia, anche gli altri due artisti testimoniano l’invasione italiana e il successo anche in Europa. Un traguardo molto positivo per il nostro Paese.

Intanto, al Grande Fratello Vip gli animi si infuocano. Durante un “wild party” Delia Duran e Soleil Sorge si baciano appassionatamente avvinghiate l’una all’altra. Dopo l’incontro saffico tra le due si consuma una lite furibonda tra Alex Belli e l’influencer che le dichiara i suoi sentimenti.

