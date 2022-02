Scopriamo quali sono i numeri di scarpe portati delle star. Da quelle con i piedi più minuti a quelle che portano calzature più grandi.

Uno dei particolari che non passa mai inosservato quando si osserva una star sul red carpet o ad un evento sono sicuramente le scarpe. Queste sono infatti in grado di esaltare sia la loro forma fisica che l’abito indossato. Dalle scarpe basse che donano un’aria semplice e leggera a quelle con tacco a spillo che slanciano la figura, ogni scarpa ha infatti un significato particolare.

Ma qual è il numero di scarpe che indossano le star? Alcune hanno dei piedi davvero minuti mentre altre sfoggiano misure molto grandi. Scopriamo insieme quelle delle donne più famose in tv.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Le star con i piedi più minuti

Iniziamo con il numero di scarpe delle star note per avere dei piedi davvero minuti.

Tra loro non si può non citare Kylie Minogue che indossa un piccolissimo 35.

scarpe

Anche Christina Aguilera non scherza, indossando un 35,5. Seguono poi altre star che pur salendo di numero restano davvero su misure piccole.

Tra loro ci sono Justine Mattera, Reese Witherspoon e Britney Spears con un piccolo 36.

Anche Belen Rodriguez non scherza. Tra le tante scarpe che è solita sfoggiare sia in tv che sui social, infatti, la misura ricorrente è la 37. Seguono poi Giorgia Palmas e Giulia Salemi, Elisabetta Canalis, Diletta Leotta e Ilary Blasi che indossano una più comune misura 38.

Quali sono le star che indossano misure di scarpe più grandi

Passando invece a quelle che portano calzature più grandi, non possiamo non iniziare con Chiara Ferragni che indossa la misura 39. A portare la stessa misura sono anche Antonella Clerici, Adriana Volpe, Alessia Mancini e Barbara D’Urso (che a volte indossa anche la 40).

Andando appunto alla 40, le star più famose che portano questa misura sono Jennifer Aniston, Madonna e Jessica Alba.

Si entra poi nelle misure considerate più importanti. In tal caso, con la 41 troviamo Monica Bellucci, Scarlett Johansson e Caterina Balivo. Il numero 42 è invece quello portato da Jennifer Lawrence e Anne Hathaway. Mentre con un numero decisamente importante come il 43 ci sono Gwyneth Paltrow, Kate Winslet e Uma Thurman. Tutte superate da Paris Hilton che indossa le scarpe numero 44.

Dalle misure più piccole alle misure più grandi, le star sono la prova vivente che non è tanto la misura del piede a fare la differenza quanto il modo in cui si sceglie di portare le scarpe e lo stile con il quale si decide di abbinarle ai vari abiti.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG