L’ex showgirl è in causa con Mediaset e Barbara D’Urso per il caso Mark Caltagirone e racconta di aver chiesto aiuto anche alla queen che però l’ha ignorata.

Il caso di Mark Caltagirone ha messo in crisi Pamela Prati. Oltre a dei risvolti psicologici, la showgirl è anche in causa con Mediaset e Barbara D’Urso per aver diffuso dettagli della sua vita privata e averle dato della “truffatrice”.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Le dichiarazioni di Pamela Prati

In occasione di un’intervista a Belve, Pamela Prati racconta della sua carriera ma anche del caso Mark Caltagirone. La showgirl, come riporta Today, dichiara: “Chi non ci passa non può capire. Sono stata un business mediatico. Mi sono resa conto di tutto quello che mi avevano fatto in uno studio legale, quando sono stata messa di fronte alla realtà (….) Sono stata minacciata da un sistema, ma non posso andare oltre”. Su Barbara D’Urso afferma: “Sono in causa con Mediaset e con Barbara d’Urso. Ha divulgato molte cose sulla mia vita mi ha dato della truffatrice, è un reato”.

La Prati, racconta poi un dettaglio inedito della questione ovvero la sua richiesta d’aiuto ad alcune personalità tra cui Maria De Filippi. La showgirl afferma: “Ho scritto una lettera a Maria De Filippi di darmi una mano, le ho anche mandato dei fiori, ma non mi ha mai risposto”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG