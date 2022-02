Con la sua spiccata ironia e un post divertente, la conduttrice risponde agli innumerevoli gossip che l’hanno riguardata negli ultimi giorni.

Dopo la prima puntata di Michelle Impossibile e il bacio tra lei e Eros Ramazzotti, la Hunziker è stata tempestata dal gossip. Che sia la sua frecciata a Trussardi o la possibilità di un ritorno di fiamma con il cantante, la bella conduttrice decide di rompere il silenzio remando contro al pettegolezzo.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Il post ironico di Michelle Hunziker sul gossip

Michelle Hunziker risponde ai numerosi gossip che l’hanno investita, con un post su Instagram molto ironico, satirico e intelligente. Mentre la conduttrice è vestita come Neo di Matrix nella posizione tipica con cui lui schiva le pallottole, così lei schiva la parola gossip ripetuta più volte che può colpire come un proiettile.

Questa trovata fa ridere e divertire ma, in realtà, nasconde una severa critica a chi continua con i pettegolezzi, dopo Michelle Impossibile. Come riporta Today: “Ad accompagnare la foto la didascalia: “Ero sul set per uno spot vestita da Matrix….non ho resistito ….citazione???”. La citazione di Matrix è ben evidente, ma per chi ha guardato Michelle Impossibile è ben intuibile anche la citazione legata a Eros che sul palco dello show di Canale5 ha detto, parlando del perché tutti parlano di loro: “Perché devono vendere qualcosa, non si fanno i caz** loro. Comunque sì, devono parlare… la nostra è stata una storia bellissima. Come si fa a dimenticarla”. Ecco il post:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG