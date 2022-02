Oggi la conduttrice Caterina Balivo compie 42 anni e per l’occasione sta festeggiando già da qualche giorno. Ecco il post per celebrare questo giorno speciale.

Compleanno in rosso per Caterina Balivo, che oggi 21 febbraio compie 42 anni. La showgirl ha pubblicato degli scatti bellissimi di un servizio fotografico realizzato quelche giorno prima dei suoi veri festeggiamenti.

Con un post in cui la vediamo bella e sorridente, Caterina Balivo festeggia con un look tutto “red” per questo traguardo molto speciale e dopo poche ore dalla mezzanotte festeggia con i suoi follower: “Sono sempre stata una party girl, con @fabcestari abbiamo cominciato qualche giorno prima a festeggiare… ed è stato davvero niente male! “

Proprio qualche giorno fa, Caterina Balivo aveva fatto parlare di sé stoppando definitivamente la rivalità con Bianca Guaccero, che l’ha succeduta alla conduzione di Detto Fatto su Rai 2.

Durante la seconda puntata de Il Cantante Mascherato, trasmissione guidata da Milly Carlucci, la Balivo che veste il ruolo di giudice, era convinta che sotto la maschera della Medusa ci fosse proprio la Guaccero. Per l’occasione ha elogiato la collega con parole professionali e concilianti, aggiungendo a gran voce “Lunga vita a Detto Fatto!”

