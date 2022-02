La seconda stagione di Lol – Chi ride è fuori sta per arrivare e Corrado Guzzanti è uno dei protagonisti.

Il comico Corrado Guzzanti è uno dei protagonisti di Lol – Chi ride è fuori, la nuova stagione che sta per arrivare su Amazon Prime Video, e ha raccontato la sua esperienza in una nuova intervista.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Corrado Guzzanti ha raccontato come ha deciso di partecipare al programma, condotto da Fedez e Frank Matano, dicendo: “Quando è uscito ‘LOL’ la scorsa stagione molti follower mi chiedevano di partecipare, altri no. Alla fine ho detto sì, ma cinque minuti dopo mi sono pentito. Attraversi diversi stati d’animo: alcune volte ti chiedi perché diavolo ci sei andato, poi invece conosci qualcuno di interessante e decidi che devi assolutamente rimanere. Ho trovato il programma interessante per i comici perché è uno show sostanzialmente drammatico: non dover ridere è una tortura. Mi sembrava una sfida interessante lontano da tutto quello che ho fatto finora. In questi anni mi ero atrofizzato sulla poltrona di casa, Lol mi ha fatto venire voglia di ritornare a fare Tv e teatro. Infatti sto preparando diverse cose“

Durante la sua carriera, Corrado Guzzanti ha dato vita a numerosi personaggi rimasti nella storia, come l’adolescente Lorenzo, il Dottor Giovanni Livore, la presentatrice Vulvia e tanti altri. Chissà forse qualcuno di loro apparirà anche in Lol 2?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG