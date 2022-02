La storia d’amore tra Elena Morali e Luigi Favoloso continua ad andare benissimo, come dimostrano le stories pubblicate dalla showgirl.

Elena Morali ha festeggiato questo weekend il suo anniversario con Luigi Favoloso, con il quale ha una relazione da ormai due anni. Per l’occasione la coppia si è concessa una romantica vacanza in un resort in Egitto.

L’ex gieffina ha dedicato delle belle parole al suo compagno Luigi, stoppando una volta e per sempre tutte le malelingue che sono state diffuse in questi anni su di loro: “Ne hanno dette tante, hanno cercato di sputare sul nostro amore dal primo istante, ma come dico sempre la verità vince sempre…”

Un weekend romantico e lontano da tutti quelli che sono contro il loro amore, che a quanto pare va a gonfie vele. La 32enne ha mostrato nelle sue storie la vacanza da sogno che i due stanno trascorrendo in un resort di lusso.

