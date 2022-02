Mamma, laureata in ingegneria e soprattutto foodblogger: conosciamo meglio Marianna Pascarella e il suo blog dedicato alle ricette dal mondo.

La cucina è lo scenario perfetto per inventare ogni giorno qualcosa di nuovo, per sperimentare e condividere idee, buone pratiche e consigli utili. Partendo dalla passione per tutto ciò che concerne la preparazione del cibo, Marianna Pascarella è riuscita a trasformare il suo hobby in una fiorente attività di foodblogger, che la impegna a trecentosessanta gradi nella gestione del sito web RicetteDalMondo.it.

Dietro questo nome dal sapore internazionale si cela il desiderio di far conoscere le ricette preparate nelle cucine di tutto il mondo, traendo ispirazione dalla famiglia, dagli amici e dai numerosi viaggi. Molto attiva sui canali social e autrice di contenuti editoriali e video-ricette che riscuotono sempre un notevole successo, Marianna ha voluto dare vita a una community virtuale di appassionati di cucina, sia cuochi professionisti sia dilettanti interessati a tutti gli aspetti della cultura gastronomica e desiderosi di scoprire i “segreti del mestiere”.

Marianna Pascarella

Chi è la foodblogger Marianna Pascarella

Nata e cresciuta in Campania, sposata e mamma di Alessandro e Noemi, Marianna ha mostrato fin da bambina un grande interesse per il mondo del food. Una passione ereditata dalla famiglia e coltivata già da piccola, mettendo “le mani in pasta” al fianco della madre e della nonna.

Marianna non è una cuoca per professione e vanta una laurea in ingegneria conquistata dopo anni di studio: la scelta di dedicarsi anima e corpo alla cucina è arrivata con il tempo, frutto di una consapevolezza maturata gradualmente: per vivere la vita pienamente è fondamentale osare e lasciarsi andare, anche perché le grandi passioni meritano di essere trasmesse e condivise.

L’arte culinaria secondo Marianna Pascarella

Creare qualcosa di unico e straordinario partendo da elementi semplici e naturali, allietando gli occhi e il palato con un solo assaggio: questa è l’essenza della cucina secondo Marianna, che individua nell’arte culinaria tre componenti fondamentali: pazienza, costanza e sperimentazione.

La cucina, inoltre, può rappresentare il luogo ideale per sentirsi sé stessi e scaricare le tensioni, liberando il proprio potenziale creativo.

Cucina e social network: un binomio vincente

Instaurare un dialogo costante con i lettori e con i followers è certamente una priorità per Marianna, molto attiva anche sui canali social. È possibile seguire tutti i passaggi delle sue ricette attraverso gli account ufficiali di RicetteDalMondo.it su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, lasciandosi ispirare dalle preparazioni sapientemente descritte che spaziano dal dolce al salato, andando incontro alle preferenze più disparate.

Come ottenere lievitati spettacolari sia dolci sia salati? Come realizzare piatti originali e gustosi utilizzando alimenti di stagione ed evitando ogni spreco? I consigli condivisi da Marianna sono una risorsa preziosa per cucinare con fantasia tutti i giorni dell’anno, anche in occasione di eventi e feste tradizionali.

Il ricettario di Marianna Pascarella in libreria

Dai contenuti del popolare RicetteDalMondo.it è nata la prima raccolta di ricette di Marianna Pascarella, che ha scelto di unire in un unico volume idee e consigli per preparare piatti squisiti per tutti i gusti, dagli antipasti ai contorni, dal pane alla pizza, dai dolci ai piatti etnici, il tutto corredato da una carrellata di foto.

“Il ricettario di Marianna”, edito nel 2019, è una guida efficace per chi ha deciso di cimentarsi in cucina, ma anche per chi ha solo bisogno di qualche suggerimento per portare a tavola pietanze sempre nuove.

