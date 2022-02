La relazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti potrebbe essere agli sgoccioli, secondo quanto riportato da Dagospia. Ecco gli ultimi rumors.

La showgirl Ilary Blasi e il campione Francesco Totti potrebbero essere in crisi, secondo le ultime voci diffuse da Dagospia. Una delle coppie più amate e seguite dal fan dello showbiz italiano forse è agli sgoccioli, ma al momento si tratta solo di rumors.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Secondo quanto riportato dal sito di gossip Dagospia, il 5 febbraio Ilary e Totti si sono recati a Castelgandolfo con i loro bambini per una gita e proprio lì sarebbe scoppiato un terribile litigio tra i due.

Al momento non si conoscono i motivi delle incomprensioni tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ma sul web non è sfuggita l’assenza della Blasi ai 45 anni del Pupone, lo scorso settembre. Inoltre, di recente Ilary ha detto una frase particolare al settimanale F: “Trovo sexy la libertà di scegliere. Anche di potermene andare da un giorno all’altro. Le cose con francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Io voglio essere indipendente e non essere appesa a un uomo”

Sposati dal 2005 e genitori di Cristian, Chanel e Isabel, i due sono ormai una delle coppie più consolidate dei vip italiani.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG