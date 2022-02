Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno annunciato via social che sono finalmente diventati genitori del loro primo figlio insieme.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno dato il benvenuto al loro primo bebè: la nascita del piccolo Gabriele era stata annunciata nei mesi scorsi dal figlio di Eleonora Giorgi e dalla modella, già madre della piccola Nina (nata dalla sua precedente unione con Francesco Sarcina).

Fonte Foto: https://www.instagram.com/cliziaincorvaia/?hl=it

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: è nato il figlio Gabriele

Con enorme gioia Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno dato il benvenuto al loro primo bebè, la cui attesa è stata raccontata giorno per giorno dalla coppia attraverso i social. La modella, ex moglie di Francesco Sarcina, è già mamma della piccola Nina che, dopo la sua separazione dal cantante, è rimasta a vivere con lei e Paolo Ciavarro a Roma. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni alla coppia, più felice e unita che mai in questo giorno davvero speciale. Come loro anche la nonna Eleonora Giorgi sarebbe commossa per la nascita del suo primo nipote.

“Sono così felice, desideravo tanto dar un fratellino o sorellina a Nina, aver un nostro baby per suggellare il nostro amore grande … avevo smesso di credere e oggi credo di nuovo grazie a te che sei l’uomo dei mie sogni”, aveva dichiarato Clizia annunciando la sua gravidanza attraverso i social.

La storia d’amore tra Paolo e Clizia

L’amore tra i due era sbocciato – non senza polemiche – nella casa del Grande Fratello Vip e ben presto i dueavevano deciso di andare a vivere insieme (a Roma, dove hanno acquistato una splendida casa). Paolo Ciavarro non aveva fatto segreto di desiderare presto una famiglia tutta sua e prima della gravidanza lui e Clizia hanno annunciato il loro fidanzamento (pertanto è possibile che il 2022 porti anche i fiori d’arancio per i due innamorati).

