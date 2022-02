Elisabetta II ha contratto il virus per essere stata in contatto con il figlio Carlo, risultato positivo, la sovrana è vaccinata con 3 dosi e non ha sintomi gravi.

La 95enne regina Elisabetta è in costante osservazione medica ma le sue condizioni sono ottimali. Qualche giorno prima aveva incontrato il figlio Carlo e la moglie Camilla che sono risultati poi essere positivi. La notizia della sua positività al Covid-19 è stata diffusa da una ufficiale di Buckingham Palace.

La regina Elisabetta ha il Covid ma con lievi sintomi

Nella nota ufficiale si legge: “Sua Maestà sta vivendo lievi sintomi simili al raffreddore, ma prevede di continuare compiti leggeri a Windsor nella prossima settimana. Continuerà a ricevere cure mediche e seguirà tutte le linee guida appropriate”.

Come riporta Today: “L’annuncio arriva a pochi giorni dall’inizio dei festeggiamenti per il Giubileo di platino dei 70 anni sul trono, nel pieno di un periodo segnato dagli scandali che continuano a turbare i suoi figli. Non soltanto Andrea, coinvolto nel caso di violenza sessuale risolto in via extragiudiziale con una somma non rivelata e sulla quale sono stati sollevati numerosi dubbi, ma anche l’erede al trono Carlo su cui è stata avviata un’indagine su un presunto scandalo cash-for-honors.”

