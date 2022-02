Il corpo è stato trovato in una macchina parcheggiata presso un quartiere di Hollywood, avvolto in una coperta: la sua morte è un mistero.

L’attrice di General Hospital è scomparsa domenica scorsa e il marito ha contattato la polizia per rintracciarla. Purtroppo, Lindsey Pearlman è stata trovata morta in un’auto nei pressi del Runyon Canyon Park. La polizia sta indagando sulle cause e l’autopsia dovrebbe chiarire alcune dinamiche.

L’annuncio della morte dell’attrice

Il marito Vance Smith è stato il primo ad allertare la polizia e proprio lui ha dare la triste notizia: “Lindsey se n’è andata, sono un uomo distrutto”. Come riporta Vanity Fair: “Lindsey aveva costruito la sua professione di attrice: diplomatasi al Second City Conservatory di Chicago, ha debuttato sui palcoscenici della sua città, vincendo anche – stando a IMDB – il Joseph Jefferson Awards grazie a Never the Bridesmaid. Nel 2015, dopo una lunga gavetta nell’improvvisazione, ha firmato un contratto con NBC e si è trasferita a Los Angeles in cerca di maggiori opportunità di lavoro. Ma proprio nella sua amata Hollywood ha trovato la morte. Un caso che, considerate le circostanze, lascia parecchi punti interrogativi.“

Per conoscere i motivi della morte, si dovrà dunque aspettare l’autopsia che, si spera, possa fare luce sulle cause. Non è ancora fatto sapere se si tratta di omicidio o altro ma la polizia ha già cominciato ad indagare.

