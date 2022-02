Durante il “wild party” organizzato dal GF Vip 6 tra le due gieffine la situazione si fa bollente e scatta un bacio passionale e infuocato.

Il video è diventato virale, Delia Duran e Soleil Sorge si danno un bacio appassionato in giardino avvinghiate le une alle altre. A rimanere sbigottita dall’accaduto è sopratutto Katia Ricciarelli ma quale sarà stata la reazione di Alex Belli?

La reazione della Casa al bacio saffico tra Delia e Soleil

Soleil Sorge ha tirato a se Delia Duran e le due si sono baciate con passione in giardino. A guardare la scena c’era Katia Ricciarelli e Alex Belli. La soprano rimane sconvolta e dichiara: “Ma si stanno baciando? No vabbè, assurdo” Alex Belli rimane molto perplesso dalla situazione e la commenta in modo confuso senza dire cosa ne pensa davvero.

Questo bacio saffico ha destato molti dubbi non solo nella Casa ma anche fuori. Il web è sempre più convinto che questa sia una soap orchestrata a dovere e che anche Soleil ci sia dentro. Poco dopo c’è stata di nuovo un accesa lite tra Alex e Soleil. L’influencer ha ammesso di amare l’attore ma lui rimane fermo nella convinzione di voler stare con Delia e continua a parlare d’amicizia speciale.

