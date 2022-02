Dopo il bacio saffico con Delia, Soleil e Alex litigano animosamente e l’influencer ammette tutti i suoi sentimenti con l’attore e poi scoppia a piangere.

Finalmente l’influencer ha ammesso i suoi veri sentimenti ad Alex Belli, durante una lite e sotto gli occhi attenti di Delia Duran. Dopo il “wild party” in cui le due gieffine si sono baciate si accende una discussione tra l’influencer e l’attore che finisce molto male.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Le dichiarazioni di Soleil Sorge

Come riporta Blogtivvu, Soleil Sorge durante una lite con Alex Belli vuota il sacco e dichiara: “Le cose che hai appena detto dimostrano che sei una merd*, sei un cazz* di egoista e narcisista. Ho sempre tirato fuori quello che provo, sei in un cazz* di loop… non mi abbracciare! Hai appena detto delle parole schifose che mi hanno ferito e non sono vere. Hai detto delle cose bruttissime per ferire. L’ho sempre detto che ci siamo stra amati e che ci stavamo per innamorare. Ma non sono caduta! Rimangiati tutto quello che hai detto e ammetti che persona sono e ti ho sempre tutelato per fare la cosa giusta e frenare il nostro rapporto.

Ho sempre fatto parlare il mio cuore. Cosa cazz* vuoi che dica? Te l’ho sempre detto che ti amo, di che cazz* stai parlando? Non ho mai voluto andare oltre… di cosa stai parlando? Ho mai messo in dubbio nulla? “

A questo punto, Soleil si sfoga in piscina e scoppia in un pianto liberatorio. Ecco il video:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG