Pare che una nuova coppia si faccia avanti nel mondo dello sport: secondo quanto rivela Dagospia in esclusiva, il ds dell’Inte Piero Ausilio e la giornalista Monica Bertini hanno una relazione e hanno rotto le rispettive precedenti storie.

Stando al sito di informazione, il direttore sportivo nerazzurro e la conduttrice di Pressing pare si siano conosciuti a Milano e tra i due è nata una relazione. Nato come una semplice amicizia, il loro rapporto si è evoluto in una storia d’amore, dopo la fine delle loro relazioni precedenti.

Secondo i ben informati, pare che non sia solo un semplice flirt, ma Ausilio e la Bertini sarebbero davvero innamorati l’uno dell’altra.

