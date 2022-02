La cantante si racconta e svela che senza l’amore non si sente completa al 100%. Ecco le parole di Arisa.

Dopo l’esperienza di Ballando con le Stelle, che l’ha portata alla vittoria, Arisa è in un periodo sereno della sua vita anche se, secondo le sue parole, le manca ancora qualcosa.

In un’intervista con Repubblica, Arisa si è aperta raccontando che per lei non avere una storia d’amore è una mancanza, nonostante la sua vita vada bene negli ultimi tempi. Ecco cosa ha detto: “Mi sento libera e soddisfatta, con la consapevolezza che senza l’amore mi manca una cosa importante. Sono una donna emancipata, strutturata, ho un lavoro che va molto bene, però non credo possa bastare a un essere umano. Mi vedo in un equilibro che parte dal numero due, che poi porta a una serie di altri numeri”

A Ballando ha provato una nuova esperienza, qualcosa che non aveva mai provato e che l’ha resa più consapevole: “Ho fatto pace con me e ho capito che non si arriva alla meta senza fatica. O ci si accetta per quello che si è lamentandosi o per diventare quello che si vuole bisogna fare sacrifici. A Ballando ho sperimentato che il mio corpo non agisce per conto suo, ma se viene amato e curato dà buoni risultati. Quando mi vedo in una certa forma sono più contenta, sono in grado di fare altri tipi di sogni “

Durante questa chiacchierata con il quotidiano, Arisa ha anche speso qualche parola su Vito Coppola, suo compagno di ballo che molti pensano sia anche un suo flirt: “Mi sono trovata tanto con lui. Ma non siamo mai stati fidanzati”

