Brad Pitt ha citato in giudizio l’ex moglie Angelina Jolie: pare che quest’ultima abbia venduto a sua insaputa una proprietà in comune.

Brad Pitt sta portando ancora una volta l’ex Angelina Jolie in tribunale, a causa della vendita della loro azienda vinicola. I due ex tornano quindi davanti a un giudice, una storia infinita che sembra non finire mai.

A quanto pare, Angelina Jolie ha venduto Chateau Miraval, la loro proprietà vinicola in Francia, a un oligarca russo e Brad Pitt ha deciso di farle causa per annullare l’accordo. Nei documenti del tribunale ottenuti dalla redazione di ET, l’attore riconosce che Jolie ha pagato il 40% del prezzo di acquisto di $ 28,4 milioni, ma lui ha investito molto tempo e denaro per sistemare e rinnovare l’azienda vinicola.

L’attore chiede danni monetari, spese legali e l’annullamento della vendita di Miraval da parte di Jolie a Shefler. La coppia ha acquistato l’azienda vinicola Correns, in Francia, nel 2008.

L’attore 58enne, inoltre, afferma anche che secondo i termini del loro divorzio, finalizzato nel 2019, la coppia aveva un “reciproco accordo” che nessuno dei due avrebbe potuto svendere il proprio interesse nell’azienda senza il consenso dell’altro.

Secondo i documenti, quando Pitt ha scoperto in ottobre che una società chiamata Tenute del Mondo – una sussidiaria dell’azienda di vodka, Stoli Group – controllata da Shefler aveva acquistato la sua partecipazione nella cantina, è rimasto scioccato.

Brad Pitt ha continuato, affermando che Angelina Jolie non ha mai ottenuto il suo consenso per andare avanti con la vendita e gli ha intenzionalmente nascosto i termini dell’accordo. Afferma, inoltre, di non essere stato in grado di gestire Chateau Miraval secondo le regole di Shefler, aggiungendo che “la presunta vendita priva Pitt del suo diritto di godersi la sua casa privata e di supervisionare gli affari che ha sviluppato da zero”

