Una rottura fresca quella tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, di cui non si sanno precisamente i motivi, ma la showgirl ha svelato qualcosa.

In questo periodo Belen Rodriguez è di nuovo al centro del gossip nostrano, per via della sua presunta rinata relazione con Stefano De Martino, un ritorno di fiamma arrivato dopo la rottura con Antonino Spinalbese.

Non si è mai saputo con certezza il motivo della rottura tra la modella e l’hair stylist, ma ora Belen durante un’intervista con Gente ha parlato del perché è finita con l’ex compagno e padre della figlia Luna Marì.

Ecco cosa ha spiegato la Rodriguez: “Ci conoscevamo poco. Io ero molto presa però, altrimenti non avrei mai fatto un figlio con lui. Il fatto è che le favole che ci hanno raccontato da bambine ci hanno rovinate: l’attesa del principe azzurro diventa l’unico motivo di vita. Senza di lui non significhiamo nulla e poi, quando se ne va, cosa ci rimane?”

Dopo le sue esperienze sentimentali, Belen sa già cosa raccontare a sua figlia quando diventerà più grande: “Luna Marì racconterò la favola di Cenerentola rivisitata, magari con lei che si apre un’impresa di pulizie. e le dirò che il principe azzurro non esiste, né la principessa delle favole. Nessuno è perfetto”

Riproduzione riservata © 2022 - DG